Детское физиоотделение поликлиники №7 в Череповце закрыли: медсестры ушли в моногоспиталь

Детское физиотерапевтическое отделение в поликлинике № 7 Череповца закрыли из-за того, что медсестер срочно пришлось отправить на работу в моногоспиталь. Об этом официальному сайту Череповца рассказала главный врач медучреждения Евгения Смирнова.

— Также главврач отметила, что посещение детьми поликлиники в период подъема заболеваемости влечет риск заразиться. Для взрослых физиопроцедуры будут доступны, так как многие из пациентов переболели коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Когда отделение начнет работу снова, пока неизвестно, но об этом объявят дополнительно.

По данным на 30 октября, в коронавирусном госпитале Череповца проходят лечение 308 пациентов, в двух моногоспиталях Вологды - 379 человек.