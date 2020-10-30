В Вологодской области реорганизуют региональный Комитет госзаказа

До 15 декабря 2020 года в Вологодской области создадут новое государственное казенное учреждение Вологодской области - «Центр закупок». Учредителем организации, как говорится в постановлении регионального правительства от 26 октября, станет региональный Комитет госзаказа.

В документе говорится, что "Центр закупок" возьмет на себя функции по определению поставщиков для госучреждений и бюджетных учреждений области при осуществлении любых закупок с начальной (максимальной) ценой менее 50 млн. рублей. Кроме того, в ведении центра закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, строительству некапитального строения, ремонту, содержанию автомобильных дорог, благоустройству территории, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий с начальной контракта менее 100 млн. рублей.

К его компетенции отнесён также выбор подрядных организаций для муниципальных закупок на сумму менее 100 миллионов рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий из областного бюджета.

«Создание «Центра закупок» связано с реорганизацией Комитета государственного заказа Вологодской области, в результате чего часть нашего функционала будет передана этому казённому учреждению, — пояснил «Премьеру» начальник комитета Александр Торопов. — В частности, мы планируем сократить 17 человек, которые, соответственно, будут переведены во вновь создаваемое учреждение и начнут работать там. Если изложить цель нововведения кратко, то каждому, кто захочет принять участие в госзакупках на сумму ниже начальной цены, указанной в постановлении, достаточно будет обратиться только в «Центр закупок».

При этом, как отметил Торопов, закупки на сумму более 100 миллионов рублей по-прежнему останутся в компетенции органов исполнительной государственной власти Вологодской области.