Новые предметы из своей коллекции представит вологодский Музей кружева

30.10.2020 [Культура]

Выставка «БлагоДарю» открывается в вологодском Музее кружева 30 октября.

– В основе выставки – предметы, поступившие в коллекцию тканей и кружева нашего музея с 2014 – 2020 годы: русское и европейское кружево, одежда и предметы быта конца XIX – начала XX века, работы современных мастеров и художников по кружеву - всего более 250 работ! – рассказывается в анонсе мероприятия.

Скоро Музею кружева исполнится 10 лет. И эта большая выставка новых поступлений предваряет основные торжественные мероприятия.

– Каждый предмет, поступивший в фонды музея, связан с личной или семейной историей, именно поэтому выставка называется «БлагоДарю!» - это обращение к конкретным именам дарителей и «живой» истории кружева, - рассказывают организаторы.

Посетить выставку можно с 30 октября 2020 по март 2021 года по адресу: Вологда, Кремлёвская площадь, 12, с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Стоимость билета на выставку: взрослый – 50 рублей, льготный – 20 рублей.

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