В Череповце осудили продавца лодочных моторов, который обманул клиентов на 1,6 млн рублей

В Череповце владельца магазина магазина «Экстрим Шоп» приговорили к условному сроку за мошенничество.

В материалах дела говорится, что в апреле 2010 года подсудимый зарегистрировался в качестве ИП, арендовал помещение в торговом центре «Лимон-Сити» в Череповце, открыв там магазин. Череповчанин продавал лодочные моторы, лодки, квадроциклы. Позже для расширения деятельности вместе с сестрой он создал ООО «СпортТехМаркет». С августа 2015 года стал фактически исполнять обязанности директора общества.

— С 2017 года деятельность ООО «СпортТехМаркет» и ИП стала убыточной, поскольку полученную прибыль череповчанин в развитие бизнеса не вкладывал, расходовал в личных целях. Так, в январе 2017 года подсудимый, который имел долги и употреблял наркотические средства, используя свое служебное положение, а также возникшие доверительные отношения, заключил от имени ООО «СпортТехМаркет» договор поставки 14 лодок ANGLER и REEF с юрлицом, с которым ранее сотрудничал, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Получив товар на общую сумму 298 980 рублей, подсудимый перевез его в магазин и перечислил поставщику предоплату 100 000 рублей. Этот и поступивший от поставщика по дополнительному заказу товар череповчанин продал, деньги юрлицу в полном объеме не вернул, чем причинил ему ущерб в размере 209 480 рублей.

В марте 2019 года один из прежних клиентов магазина вновь обратился к подсудимому для покупки лодочного мотора Yamaha 15FMHS. Тот взял деньги, 112 000 рублей, и пообещал доставить товар в течение двух недель. Лодочный мотор подсудимый не заказал, деньги потерпевшему не вернул.

Всего с января 2017 по май 2019 года путем заключения фиктивных договоров на поставку товаров или выдачи товарных чеков на заказанный товар без заключения договоров подсудимый, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, обманул 11 граждан и юрлиц. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 688 160 рублей.

Свою вину на суде мужчина признал полностью. Пояснил, что бизнес шел хорошо до 2018 года, а долги образовались, когда он стал употреблять наркотики. Делал он это, в основном, на работе. Когда он был в состоянии опьянения, любые из его знакомых в магазине могли воспользоваться имеющимися в кассе деньгами, в том числе и продавцы. Он ни на кого заявлений в полицию не писал.

— Суд по совокупности преступлений назначил череповчанину окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и возложением дополнительных обязанностей, — сообщает пресс-служба.

Приговор не вступил в законную силу, в настоящий момент он обжалуется.

Ранее NewsVo сообщал, что 18-летнего жителя Череповца подозревают в мошенничестве. Следователи полагают что юноша, еще не достигнув совершеннолетия, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал договоры, не планируя исполнять взятые на себя обязательства.