В Вологде ищут доноров крови 3 и 4 групп с отрицательным резус-фактором

Вологодская станция переливания крови сообщает, что сложилась повышенная потребность крови 3-й и 4-й групп с отрицательным резус-фактором.

Также сообщается, что приём доноров сейчас проводится только по предварительной записи. Такая мера введена ещё в мае с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на донацию можно следующим образом:

на сайте vopsk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза;

по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;

по телефону 8 (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно с рабочие дни с понедельника по пятницу.