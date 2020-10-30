В Вологде ищут доноров крови 3 и 4 групп с отрицательным резус-фактором

30.10.2020 [Общество]

Вологодская станция переливания крови сообщает, что сложилась повышенная потребность крови 3-й и 4-й групп с отрицательным резус-фактором.

Также сообщается, что приём доноров сейчас проводится только по предварительной записи. Такая мера введена ещё в мае с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на донацию можно следующим образом:

  • на сайте vopsk.ru в разделах записи на процедуру кроводачи и плазмафереза;
  • по телефону 8 (8172) 75-05-42 с 8:00 до 15:00 ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу;
  • по телефону 8 (8172) 56-23-22 с 13:00 до 15:00 ежедневно с рабочие дни с понедельника по пятницу. 

Скан главной страницы сайта Вологодской станции переливания крови

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