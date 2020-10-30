Харовчанина оштрафовали за дачу взятки полицейскому

Жителю Харовского района назначен судебный штраф за дачу взятки полицейскому.

В материалах дела говорится, что в сентябре этого года мужчину поймали пьяным за рулем. Чтобы скрыть этот факт и избежать ответственности, подсудимый передал правоохранителю в качестве взятки 550 рублей.

— С учетом мнения государственного обвинителя, совершения обвиняемым преступления впервые, возмещения причиненного преступлением вреда, посредством оказания благотворительной помощи учреждению, оказывающему социальные услуги, решением суда виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6000 рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Постановление суда в законную силу не вступило.