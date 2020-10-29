Бюджет Вологодской области на 2021 год запланирован с дефицитом в 6 млрд. рублей

29.10.2020 [Экономика]
Бюджет Вологодской области на 2021 год запланирован с дефицитом в 6 млрд. рублей

Бюджет Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов передан правительством региона в Законодательное собрание. 

«В целом параметры бюджета представлены следующим образом: доходы — 77,7 млрд. рублей; расходы — 83,7 млрд.; планируемый дефицит — 6 млрд. рублей», — отметил спикер ЗСО Андрей Луценко.

Пресс-служба регионального парламента сообщает, что 64% от общего объема расходов, или 54 млрд. рублей, предусмотрено на решение социально значимых задач. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию указов президента и национальных проектов, повышения заработной платы работников бюджетной сферы. 

Как говорится в пояснительной записке, на решение задач в сфере национальной экономики направляется 17,2 млрд. рублей. В том числе сельское хозяйство получит 2,5 млрд., дорожный фонд составит 12,8 млрд. рублей. На сферу социальной политики предусмотрено 25,6 млрд. рублей, образование получит 19 млрд., здравоохранение — 6,9 млрд., культура — 1,3 млрд., спорт — 1,1 млрд. рублей. 

Продолжится исполнение поручений градостроительных советов. На строительство, ремонт и реконструкцию объектов во всех районах области предусмотрено 19 млрд. рублей.

«Нулевые чтения» бюджета в Заксобрании начались еще 7 октября — было проанализировано 15 наиболее значимых госпрограмм. 

«Сейчас главный финансовый документ региона будет направлен в постоянные комитеты ЗСО, где депутаты рассмотрят его более детально. Также свое заключение подготовит Контрольно-счетная палата», — резюмировал Андрей Луценко.

Кроме того, на 17 ноября назначены публичные слушания по бюджету. На 25 ноября назначено первое чтение бюджета, ну, а 9 декабря планируется, что проект бюджета будет принят во втором чтении.

Тэги: бюджет, ЗСО

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