«Экстрасенс» из Череповца обманом похитила у двух женщин около 4 млн рублей

29.10.2020 [Происшествия]

59-летнюю череповчанку подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманула двух потерпевших на 4 млн рублей, обещая решить их проблемы в личной жизни магическим способом. Одна из «клиенток» экстрасенса лишилась 2,2 млн рублей, вторая — 1,8 млн рублей. 

По данным следствия, преступления были совершены в период с марта 2019 года по конец декабря 2019 года. 

— Сотрудники полиции установили, что подозреваемая совершила хищение денежных средств под предлогом оказания помощи в решении проблем в личной жизни потерпевших путем совершения различных обрядов: гаданий, молебнов, а также «отчитывая», якобы очищая денежные средства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемая несколько месяцев общалась с потерпевшими, сообщая им о якобы проводимых ею обрядах. Под различными обманными предлогами она предлагала передавать ей крупные суммы, обещая при этом наладить личную жизнь потерпевших и «отмолить» денежные средства. При этом все купюры она обещала вернуть обратно.

В итоге личные проблемы череповчанок так и не были решены, а вернуть деньги колдунья отказалась.

— В ходе допроса задержанная полностью признала свою вину. Женщина пояснила, что какими–либо неординарными способностями, позволяющими решать проблемы в жизни других людей, она не обладает.  О своем даре сообщила потерпевшим исключительно ради собственной выгоды. Никаких обрядов для женщин она не проводила, а версию с «отчитыванием» денежных средств придумала в качестве предлога для получения денег от потерпевших, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сейчас череповчанке уже предъявили обвинение. 

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий женщины на фото, сообщить об этом по телефонам дежурных частей УМВД: 8(8202) 67-11-11, 8(8202) 67-10-03, 8(8202) 67-10-03, либо лично в отдел полиции.

Тэги: мошенничество
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД

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