Двое череповчан избили знакомого во время застолья в сауне

29.10.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух, мужчин, избивших 44-летнего знакомого в сауне. Инцидент произошёл в заведении на улице Вологодской.

«Росгвардейцы выяснили, что трое череповчан воспользовались услугами сауны и распивали в комнате отдыха спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

25-летний и 33-летний подозреваемые избили мужчину и нанесли ему различные ножевые ранения. Потерпевшему оказали первую помощь и вызвали скорую. Задержанных передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: Росгвардия

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