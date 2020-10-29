Двое череповчан избили знакомого во время застолья в сауне

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали двух, мужчин, избивших 44-летнего знакомого в сауне. Инцидент произошёл в заведении на улице Вологодской.

«Росгвардейцы выяснили, что трое череповчан воспользовались услугами сауны и распивали в комнате отдыха спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

25-летний и 33-летний подозреваемые избили мужчину и нанесли ему различные ножевые ранения. Потерпевшему оказали первую помощь и вызвали скорую. Задержанных передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.