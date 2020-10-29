Вологодские футболисты обыграли команду из Твери со счетом 2:0

Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» одержал победу над тверской СШОР 2:0 в матче 17 тура Первенства МФФ «Золотое кольцо».

Голами отметились Никита Малютин и капитан команды Владимир Парняков. Вологжане набирают 40 очков, и в заключительном матче им достаточно будет сыграть в ничью, чтоб гарантировать себе чемпионство.

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», идущий сейчас вторым, и так же не потерявший шансы стать чемпионом, в среду разгромил «Агат» из Ярославской области 4:0. Отличились Вадим Зубавленко, Никита Карнухин, Степан Ашарин и Антон Балашов.

Следующие матчи команды проведут 4 ноября, в этот день «СДЮШОР-Вологда» примет ярославский «Шинник-м», а ФК «Череповец - СШОР Витязь» отправится в гости к ивановскому «Текстильщик-м».