В Бабаевском районе водитель "Рено" опрокинулся в кювет и погиб

29.10.2020 [Происшествия]
В Бабаевском районе водитель "Рено" опрокинулся в кювет и погиб

Два человека пострадали и один погиб в результате ДТП в Бабаевском районе. Трагедия произошла около четырех часов утра 29 октября на на 7 километре автодороги Бабаево — Сиуч — Капчино.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 43-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и там опрокинулась. В результате управлявший машиной мужчина скончался на месте. Его 30-летние пассажир и пассажирка доставлены в больницу с травмами. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. 

Тэги: ДТП, гибель человека, кювет
Фото областного УМВД

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