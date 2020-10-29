В Бабаевском районе водитель "Рено" опрокинулся в кювет и погиб

Два человека пострадали и один погиб в результате ДТП в Бабаевском районе. Трагедия произошла около четырех часов утра 29 октября на на 7 километре автодороги Бабаево — Сиуч — Капчино.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 43-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и там опрокинулась. В результате управлявший машиной мужчина скончался на месте. Его 30-летние пассажир и пассажирка доставлены в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.