В болотах под Череповцом обнаружили тело пропавшего мужчины

28.10.2020 [Общество]

Пропавшего в Череповецком районе 63-летнего мужчину нашли мертвым в болотах под Череповцом. Житель села Абаканово пошел в другую деревню через лес и пропал.

«Искали его больше 10 дней. Вчера на место выехал волонтер с собакой, нашли тело, передали полиции. Возможно, мужчина заблудился и ему стало плохо. Места там очень труднопроходимые, много воды. Тело из леса пришлось вывозить на болотоходе», — рассказала официальному сайту Череповца волонтер поискового отряда «Азимут» Александра Васильева.

Погибшего нашел доброволец Семён Гуричев. Во время поисков он сам дважды по пояс провалился в болото.

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
92 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
27.10.2020 [Общество]

Вологжанин доказал в суде незаконность привлечения его к ответственности за одиночный пикет

1387
0
28.10.2020 [Общество]

Вологжанин взыскал с автосалона 250 тысяч рублей из-за завышенной цены на «Лексус»

822
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В болотах под Череповцом обнаружили тело пропавшего мужчины
Вологжанина оштрафовали на 2000 рублей за два ложных вызова полицейских
В Вологде освятили новые машины полицейских
В Великом Устюге обещают отремонтировать более десяти памятников архитектуры
Окаменелости древних вымерших моллюсков можно увидеть на выставке в Череповце
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Вологжанин избил 79-летнего соседа по деревне и угрожал ему убийством за то, что тот стрелял в его собаку
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

3771
0
28.10.2020 [БлогоVO]

Это феерично! «Щель», которой якобы нет… забетонировали

55
0
26.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане вынуждены ждать «скорую помощь» по несколько часов

754
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика