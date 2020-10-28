В болотах под Череповцом обнаружили тело пропавшего мужчины

Пропавшего в Череповецком районе 63-летнего мужчину нашли мертвым в болотах под Череповцом. Житель села Абаканово пошел в другую деревню через лес и пропал.

«Искали его больше 10 дней. Вчера на место выехал волонтер с собакой, нашли тело, передали полиции. Возможно, мужчина заблудился и ему стало плохо. Места там очень труднопроходимые, много воды. Тело из леса пришлось вывозить на болотоходе», — рассказала официальному сайту Череповца волонтер поискового отряда «Азимут» Александра Васильева.

Погибшего нашел доброволец Семён Гуричев. Во время поисков он сам дважды по пояс провалился в болото.