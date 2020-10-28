Вологжанина оштрафовали на 2000 рублей за два ложных вызова полицейских

В Вологде суд привлёк 53-летнего местного жителя к административной ответственности за два заведомо ложных вызова полиции.

По материалам дела, поздно вечером 25 июля 2020 года, мужчина позвонил в полицию и заявил, что работодатель не выплачивает ему зарплату и его сотрудники работают без лицензии.

«Два часа спустя он вновь осуществил заведомо ложный вызов сотрудников полиции, сказав, что напротив его дома на ул. Маяковского в Вологде в салоне работают проститутки», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей за каждое из правонарушений. Постановления вступили в законную силу.