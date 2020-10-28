Вологжанина оштрафовали на 2000 рублей за два ложных вызова полицейских

28.10.2020 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 53-летнего местного жителя к административной ответственности за два заведомо ложных вызова полиции.

По материалам дела, поздно вечером 25 июля 2020 года, мужчина позвонил в полицию и заявил, что работодатель не выплачивает ему зарплату и его сотрудники работают без лицензии.

«Два часа спустя он вновь осуществил заведомо ложный вызов сотрудников полиции, сказав, что напротив его дома на ул. Маяковского в Вологде в салоне работают проститутки», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 1000 рублей за каждое из правонарушений. Постановления вступили в законную силу.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
92 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
27.10.2020 [БлогоVO]

Это просто какой то трэш. Вместо того, что бы делать город комфортным для жителей, мэр, сталкивает жителей лбами

1325
0
27.10.2020 [БлогоVO]

Чем антивандальнее объект, тем больше у хулиганов желания его сломать

600
0
27.10.2020 [БлогоVO]

Больше похоже на заброшенное здание, но это кабинет детского фтизиатра в туберкулезном диспансере

727
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В болотах под Череповцом обнаружили тело пропавшего мужчины
Вологжанина оштрафовали на 2000 рублей за два ложных вызова полицейских
В Вологде освятили новые машины полицейских
В Великом Устюге обещают отремонтировать более десяти памятников архитектуры
Окаменелости древних вымерших моллюсков можно увидеть на выставке в Череповце
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Вологжанин избил 79-летнего соседа по деревне и угрожал ему убийством за то, что тот стрелял в его собаку
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

3771
0
28.10.2020 [БлогоVO]

Это феерично! «Щель», которой якобы нет… забетонировали

55
0
26.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане вынуждены ждать «скорую помощь» по несколько часов

753
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика