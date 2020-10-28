В Вологде освятили новые машины полицейских

В УМВД России по Вологодской области сегодня в торжественной обстановке прошло вручение новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и участковым уполномоченным полиции.

Автопарк вологодских полицейских пополнился 27 новыми автомобилями, среди которых: Шкода Октавиа, УАЗ Патриот, Лада Веста, Гранта и Нива. Машины предназначены для дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных полиции и дежурных частей.

— Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев подчеркнул, что новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан.

— В завершении торжественной церемонии настоятель храма освятил транспортные средства сотрудников. Священнослужитель прочитал молитву и дал напутствие и благословение сотрудникам подразделения, — говорится в сообщении пресс-службы.

На новых авто сотрудники ДПС ГИБДД и участковые уполномоченные полиции будут нести службу в областном центре, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения.