В Великом Устюге обещают отремонтировать более десяти памятников архитектуры

28.10.2020 [Общество]

Вологодский губернатор Олег Кувшинников пообещал, что в ближайшие пять лет в Великоустюгском районе отреставрируют более десяти  объектов культурного наследия. 

«Мы в рамках плана приведения в порядок архитектурных ансамблей Великоустюгского района запланировали большое количество объектов, которые сейчас встают на реконструкцию на ближайшие пять лет. Это и усадьба Чабаевского, и дом Соболева, церковь Дмитрия Солунского, дом Белых, купеческий клуб XIX века и так далее. Около 12-13 объектов, которые ставятся на ремонт», — сказал Кувшинников в ходе пресс-конференции в Интерфаксе

Глава региона также подчеркнул, что планируется благоустройство города: парков, скверов, улиц, тротуаров.

«Смею заверить, Великий Устюг — это будет старинный русский город с современным европейским или российским лоском», — отметил Кувшинников.

 

Тэги: Великий Устюг, памятники архитектуры

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