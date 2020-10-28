В Великом Устюге обещают отремонтировать более десяти памятников архитектуры

Вологодский губернатор Олег Кувшинников пообещал, что в ближайшие пять лет в Великоустюгском районе отреставрируют более десяти объектов культурного наследия.

«Мы в рамках плана приведения в порядок архитектурных ансамблей Великоустюгского района запланировали большое количество объектов, которые сейчас встают на реконструкцию на ближайшие пять лет. Это и усадьба Чабаевского, и дом Соболева, церковь Дмитрия Солунского, дом Белых, купеческий клуб XIX века и так далее. Около 12-13 объектов, которые ставятся на ремонт», — сказал Кувшинников в ходе пресс-конференции в Интерфаксе.