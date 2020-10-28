Окаменелости древних вымерших моллюсков можно увидеть на выставке в Череповце

Выставка «Властелины мезозойских морей» работает в Музее природы в Череповце. Экспозиция посвящена палеонтологии и древним животным, населявшим нашу планету миллионы лет назад.

– Здесь можно своими глазами увидеть окаменелости древних вымерших моллюсков — аммонитов, белемнитов и других, а также позвонки ихтиозавров и плезиозавров. Некоторые из них были найдены в Вологодской и Ярославской областях, а некоторые достигают в диаметре 50 сантиметров, – говорится в анонсе мероприятия.

Название этим головоногим моллюскам дал ещё Плиний Старший в I веке нашей эры: «ammonis cornua» — «рога Амона». Амон — это древнеегипетское божество солнца, которого изображали с закрученными рогами овна, напоминающими как солнце, так и форму раковины аммонитов.

На выставке представлены около сотни экспонатов из коллекции вологодского палеонтолога-любителя Андрея Соломкина и палеонтологические реконструкции Михаила Шеханова. Ещё одним организатором, популяризатором и научным консультантом выставки является учёный Денис Гуляев.

Посетить выставку можно до 31 декабря по адресу: Череповец, пр. Луначарского, 32.

Расписание работы музея: с 9:00 до 18:00, в среду с 11:00 до 20:00. Выходной – понедельник.

Временно музей принимает только малые экскурсионные группы (до 5 человек): 300 рублей + стоимость входных билетов.

Стоимость билетов: 100 рублей — полный, 60 рублей — пенсионный, 50 рублей — детский (до 7 лет бесплатно).

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