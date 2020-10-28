Вологжанин избил 79-летнего соседа по деревне и угрожал ему убийством за то, что тот стрелял в его собаку

28.10.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении лёгкого вред здоровью потерпевшего и угрозе убийством.

По материалам дела, инцидент произошёл в деревне Павлово Вологодского района 17 марта 2019 года. В ходе ссоры пьяный обвиняемый избил 79-летнего потерпевшего кулаками и пластмассовой лопатой и угрожал его убить.

«Подсудимый вину признал частично, нанесение ударов лопатой и высказывание с умыслом угрозы убийством потерпевшему отрицал. Как пояснил мужчина, в тот день он услышал от соседки, что их пес подстрелен. Он вышел на улицу, увидел кровь, сильно разозлился, пошел в сторону д. Павлово к потерпевшему, поскольку больше стрелять было некому, только у него было ружье», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Потерпевший показал, что в тот день приехал в деревню, чтобы покормить кур и увидел, как собака подсудимого утащила из сарая одну из куриц.

«Он съездил на квартиру в соседнее село, взял ружье, вернулся и выстрелил в сторону пса, чтобы его напугать. Потом увез оружие обратно, вернулся и стал расчищать снег пластмассовой лопатой, один край которой обшит металлической пластинкой. Когда услышал бегущего человека, то обернулся и увидел подсудимого, который сразу нанес ему несколько ударов. Он упал, после чего подсудимый несколько раз ударил его лопатой, высказывая угрозу убийством», - сообщает областная пресс-служба судов. 

По совокупности преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскал с него 50 000 компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Кроме того, ранее потерпевший был признан виновным в жестоком обращении с псом осуждённого и нанесении ему увечья. За это его оштрафовали на 10 000 рублей. За стрельбу в населённом пункте ему также назначен штраф в размере 40 000 рублей с конфискацией оружия.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
92 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
28.10.2020 [Общество]

Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы

1580
0
28.10.2020 [Общество]

В Нюксенском районе не могут выбрать нового главу из числа депутатов

781
0
28.10.2020 [Общество]

«Просто не хватило финансирования»: тротуары на отремонтированной улице Ветошкина в Вологде залиты водой

983
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В болотах под Череповцом обнаружили тело пропавшего мужчины
Вологжанина оштрафовали на 2000 рублей за два ложных вызова полицейских
В Вологде освятили новые машины полицейских
В Великом Устюге обещают отремонтировать более десяти памятников архитектуры
Окаменелости древних вымерших моллюсков можно увидеть на выставке в Череповце
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
Вологжанин избил 79-летнего соседа по деревне и угрожал ему убийством за то, что тот стрелял в его собаку
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

3769
0
28.10.2020 [БлогоVO]

Это феерично! «Щель», которой якобы нет… забетонировали

53
0
26.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане вынуждены ждать «скорую помощь» по несколько часов

753
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика