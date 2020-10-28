Вологжанин избил 79-летнего соседа по деревне и угрожал ему убийством за то, что тот стрелял в его собаку

В Вологде суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении лёгкого вред здоровью потерпевшего и угрозе убийством.

По материалам дела, инцидент произошёл в деревне Павлово Вологодского района 17 марта 2019 года. В ходе ссоры пьяный обвиняемый избил 79-летнего потерпевшего кулаками и пластмассовой лопатой и угрожал его убить.

«Подсудимый вину признал частично, нанесение ударов лопатой и высказывание с умыслом угрозы убийством потерпевшему отрицал. Как пояснил мужчина, в тот день он услышал от соседки, что их пес подстрелен. Он вышел на улицу, увидел кровь, сильно разозлился, пошел в сторону д. Павлово к потерпевшему, поскольку больше стрелять было некому, только у него было ружье», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевший показал, что в тот день приехал в деревню, чтобы покормить кур и увидел, как собака подсудимого утащила из сарая одну из куриц.

«Он съездил на квартиру в соседнее село, взял ружье, вернулся и выстрелил в сторону пса, чтобы его напугать. Потом увез оружие обратно, вернулся и стал расчищать снег пластмассовой лопатой, один край которой обшит металлической пластинкой. Когда услышал бегущего человека, то обернулся и увидел подсудимого, который сразу нанес ему несколько ударов. Он упал, после чего подсудимый несколько раз ударил его лопатой, высказывая угрозу убийством», - сообщает областная пресс-служба судов.

По совокупности преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскал с него 50 000 компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Кроме того, ранее потерпевший был признан виновным в жестоком обращении с псом осуждённого и нанесении ему увечья. За это его оштрафовали на 10 000 рублей. За стрельбу в населённом пункте ему также назначен штраф в размере 40 000 рублей с конфискацией оружия.