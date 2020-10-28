Выставка фотографий природы белозерского края откроется 30 октября в музее Белого озера

Выставка фотографий «Кусочки алые зари» откроется 30 октября в музее Белого озера в Белозерске.

Автор снимков – белозёр, потомственный капитан Николай Югалов. Ранее в музее уже проходили выставки его фотографий «Птицы. Взгляд с палубы», «Человек реки», «Тихая охота», «Край неземной красоты» и онлайн-выставка «Ягодный край».

– Главная тема работ Николая Павловича – природа родного края. Фотовыставка «Кусочки алые зари» – это не просто коллекция красивых фотографий, это собрание уникальных мгновений жизни природы. Яркие, живые, красочные, наполненные любовью ко всему живому фотографии никого не оставят равнодушным, – говорится о мероприятии на странице музея.

Выставка откроется 30 октября в 11:00 по адресу: Вологодская область, Белозерск, Викулова, 5.

Те, кто не сможет приехать в Белозерск, могут посмотреть эти и другие фотографии автора на его странице в социальной сети.

(0+)

