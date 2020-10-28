Незаконно хранившего патроны и детонаторы в своей квартире вологжанина оштрафовали на 10 000 рублей

В Вологде суд прекратил уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств, и назначил ему штраф.

По материалам дела, подсудимый нашёл боеприпасы и устройства в лесу в Вологодском районе в сентябре 2019 года. Он перевёз их в свою квартиру, где незаконно хранил в сейфе в спальне. Патроны и детонаторы были обнаружены и изъяты полицейскими в августе 2020 года, которые проводили осмотр квартиры из-за поступившего заявления о краже.

«Материалы уголовного дела поступили в суд с постановлением старшего дознавателя о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма штрафа составила 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.