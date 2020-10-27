Череповчанина приговорили к пяти годам колонии за мошенничество

27.10.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве. 

«Суд установил, что с сентября 2015 года по январь 2019 года в Череповце и Череповецком районе мужчина совершил 14 фактов мошенничества. Подсудимый, у которого не было постоянного дохода, но имелись многочисленные долги, выдавал себя за человека, осуществляющего на постоянной основе успешную деятельность по изготовлению и установке срубов, монтажу фундаментов и выполнению иных строительных работ. Для привлечения потенциальных клиентов он разместил объявления в газете, на “Авито” и на своей странице “Олег Дома” в социальной сети “ВКонтакте”», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчина заключал с потерпевшими типовой договор, заведомо не намереваясь выполнять его условия. От заказчиков он требовал предоплату, размер которой определял сам. Далее под надуманными предлогами он переносил сроки исполнения договоров и не возвращал деньги. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил от 25 тысяч рублей до 1 016 700 рублей.

«В случае неоднократных настойчивых требований заказчика он, создавая видимость исполнения договорных обязательств, либо возвращал часть полученных денег, либо частично производил работы по исполнению договора (на сумму, значительно меньшую, чем размер предоплаты). Добившись отсрочки, подсудимый исполнение своих обязательств прекращал, деньги не возвращал», - областная пресс-служба судов. 

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии общего режима. С него также взыскано более двух с половиной миллионов рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество

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