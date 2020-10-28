Экскурсия «Юродивый Николай Рынин» пройдёт в Вологде 31 октября

Экскурсию «Юродивый Николай Рынин» проведёт в Вологде 31 октября Альбина Сберегаева.

– Современный человек не верит в чудо. А если оно сбывается, то молчит, словно совершил что-то неприличное, – рассказывает Альбина. – После экскурсии «Юродивый Николай Рынин» мне женщины писали, что в их жизни вектор с минуса развернулся на плюс (новая работа, светлая любовь). Чудо ли это? Не знаю. Но верю, есть добрая, помогающая сила. Мы стали словно глухо-немыми, что не можем достучаться до Высшего. Поверьте мне, это лучше сделать коллективно. Мы снова идем по местам жизни юродивого Николая Рынина. История, полная приключений, испытаний и любви.

В программе: Обуховская слобода, нравы вологжан конца 18 века, история храма священномученика Власия, прогулка по улице Власьевской (современная Челюскинцев), остатки Богородского кладбища и городские легенды.

– Николай Матвеевич Рынин, вологодский святой, канонизированный Русской Православной Церковью в 1988 году под именем Николая Вологодского, – рассказывает о герое мероприятия сайт вологодской митрополии. – Николай Рынин родился 9 мая 1777 года в Вологде в богатой купеческой семье. Еще в молодости он отверг богатство, посвятив себя служению Богу. Николай Матвеевич раздал имение нищим и сам сделался нищим. Вел себя Николай Матвеевич странно, за что не раз попадал на излечение в дом умалишенных. Почтение к нему от этого не уменьшалось. Вологжане считали Рынина провидцем. Многие его предсказания сбылись, регистрировались случаи исцеления больных после общения с юродивым, отступала эпидемия холеры.

Начало экскурсии в сквере на перекрёстке улиц Челюскинцев-Кирова, напротив Власьевской церкви 31 октября в 14:00. Продолжительность экскурсии-прогулки – 2 часа. Стоимость: взрослые –300 рублей, дети и подростки – бесплатно. Без предоплаты.

Экскурсовод советует одеваться по погоде и в удобную обувь, не забыть зонт и перчатки. А с собой обязательно захватить пустой спичечный коробок и конфету.

– Будем просить здоровья и счастья, – добавляет Альбина.

Необходима предварительная запись на странице экскурсовода.

