Ежемесячную акцию по сбору вторсырья проведёт «Велес» в Вологде 31 октября

27.10.2020 [Общество]

Ежемесячную акцию по сборы вторсырья проведёт в Вологде в ближайшую субботу, 31 октября, общество защиты животных «Велес».

– Благодаря сдаче сортированного мусора «Велес» сможет погасить часть долгов в ветеринарных клиниках за лечение бездомных животных, – сообщают представители общества защиты животных.

Акции 31 октября пройдут по адресам:

С 12:00 до 13:00 
- Новгородская, 23 (у почты напротив «Мармелада»)
- Ленинградская, 136 (у Сбербанка напротив «Золотого ключика»)

С 14:00 до 15:00 
- перекрёсток Козлёнская-Первомайская (за церковью)
- Конева, 6 (вблизи ТЦ «Макси»)

На акцию можно принести следующие виды вторсырья:
- пластик (бутылки и флаконы с маркировкой PET 1, ПЭТ; флаконы и канистры с маркировкой HDPE 2; пластиковые ящики PP (из-под фруктов); пленку ПНД и ПВД, стрейч пленку, 
- макулатуру (офисная бумага; картон; гофрокартон; книги, тетради, реклама и прочее), 
- металлы (Алюминиевые банки с маркировкой ALU 41, жестяные банки с маркировкой FE 40 (магнитятся) – например, банки из-под сгущённого молока, кофе, консервов, некоторых марок пива).

Обратите внимание, что «Велес» сократил ассортимент принимаемого сырья. В этот раз они не смогут принять пакеты и твердый пластик с маркировкой PP 5, PS 6 (флаконы из-под бытовой химии, стаканчики из-под молочной продукции, одноразовую упаковочную тару).

Вологжане, которые регулярно участвуют в этих акциях и волонтеры, признаются, что дома у них накопились большие пакеты с пластиком из-под молочной продукции и одноразовых упаковок, но они пока стараются не выбрасывать их вместе с мусором. Переработчики по-прежнему отказываются принимать у волонтеров некоторые виды пластика ссылаясь на сокращение возможностей переработки, которое они пока склонны считать временным.
 

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