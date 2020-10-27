Лучших мастеров народных промыслов и ремёсел региона выбрали на конкурсе «Вологодчина мастеровая»

Жюри подвело итог финального этапа областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел «Вологодчина мастеровая».
В финал вышли 40 мастеров из 17 районов Вологодской области. Победителей выбирали в семи номинациях – кружевоплетение, резьба по дереву, берестоплетение, ивоплетение, лоскутное шитье, гончарство, традиционная игровая кукла.
– Это совершенно разные люди – профессиональные авторы, члены российских творческих союзов, обладатели регалий, преподаватели учреждений дополнительного образования, руководители кружков и студий, молодые мастера, – сообщает Центр народной культуры.
К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, финал конкурса в этом году провели без присутствия зрителей. Практически все события конкурса прошли в формате «мастер – искусствовед (жюри)».
Прилагаем несколько фотографий с этого конкурса. Больше фото вы можете найти в группе Центра народной культуры в социальной сети.
Список победителей финального этапа областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремёсел «Вологда мастеровая»:
НОМИНАЦИЯ «ГОНЧАРСТВО»
– Специальный диплом – Нуриджанян Сергей Артурович
– Диплом I степени – Феньвеши Сергей Гезович
¬– Диплом II степени – Зварич Кирилл Александрович
– Диплом III степени – Копышев Андрей Юрьевич
НОМИНАЦИЯ «ИВОПЛЕТЕНИЕ»
– Специальный диплом – Козырев Галактион Николаевич
– Диплом I степени – Кулиганов Вадим Александрович
– Диплом II степени – Шишов Леонид Георгиевич
– Диплом III степени – Савинская Ирина Владимировна
НОМИНАЦИЯ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»
– Специальный диплом – Цветков Александр Павлович
– Диплом I степени – Каплин Александр Юрьевич
– Диплом II степени – Кутепов Михаил Анатольевич
– Диплом III степени – Аларичев Андрей Вениаминович
НОМИНАЦИЯ «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ»
– Специальный диплом – Демченко Людмила Агеевна
– Диплом I степени – Калугина Надежда Валентиновна
– Диплом II степени – Чернова Любовь Алексеевна
НОМИНАЦИЯ «БЕРЕСТОПЛЕТЕНИЕ»
– Специальный диплом – Чингаева Ольга Александровна
– Специальный диплом – Калинникова Елена Алексеевна
– Специальный диплом – Зеленина Нина Изосимовна
– Диплом I степени – Кашина Наталия Викторовна
– Диплом II степени – Митина Вера Васильевна
– Диплом III степени – Чекавинская Надежда Анатольевна
НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ ИГРОВАЯ КУКЛА»
– Специальный диплом – Прохорова Анна Алексеевна, Ких Татьяна Валентиновна, Людвиг Ирина Леонидовна, Никитина Татьяна Александровна
– Диплом I степени – Соболева Надежда Владимировна
– Диплом II степени – Сысоева Елена Сергеевна
– Диплом III степени – Белозёрова Анна Николаевна, Вересова Жанна Александровна
НОМИНАЦИЯ «КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ»
– Специальный диплом – Вересова Наталья Павловна, Алфертьева Анна Александровна, Гаврилова Ольга Юрьевна, Колосова Александра Николаевна
– Диплом I степени – Кириллова Оксана Феликсовна
– Диплом II степени – Медкова Мария Чеславовна
– Диплом III степени – Крюкова Наталья Фёдоровна
– ДИПЛОМ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ – Блохина Татьяна Константиновна, Наволоцкая Галина Николаевна
– ДИПЛОМ УЧАСТНИКА КОНКУРСА – Лубнина Наталия Ивановна