Лучших мастеров народных промыслов и ремёсел региона выбрали на конкурсе «Вологодчина мастеровая»

Жюри подвело итог финального этапа областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел «Вологодчина мастеровая».

В финал вышли 40 мастеров из 17 районов Вологодской области. Победителей выбирали в семи номинациях – кружевоплетение, резьба по дереву, берестоплетение, ивоплетение, лоскутное шитье, гончарство, традиционная игровая кукла.

– Это совершенно разные люди – профессиональные авторы, члены российских творческих союзов, обладатели регалий, преподаватели учреждений дополнительного образования, руководители кружков и студий, молодые мастера, – сообщает Центр народной культуры.

К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, финал конкурса в этом году провели без присутствия зрителей. Практически все события конкурса прошли в формате «мастер – искусствовед (жюри)».

Прилагаем несколько фотографий с этого конкурса. Больше фото вы можете найти в группе Центра народной культуры в социальной сети.

Список победителей финального этапа областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремёсел «Вологда мастеровая»:

НОМИНАЦИЯ «ГОНЧАРСТВО»

– Специальный диплом – Нуриджанян Сергей Артурович

– Диплом I степени – Феньвеши Сергей Гезович

¬– Диплом II степени – Зварич Кирилл Александрович

– Диплом III степени – Копышев Андрей Юрьевич

НОМИНАЦИЯ «ИВОПЛЕТЕНИЕ»

– Специальный диплом – Козырев Галактион Николаевич

– Диплом I степени – Кулиганов Вадим Александрович

– Диплом II степени – Шишов Леонид Георгиевич

– Диплом III степени – Савинская Ирина Владимировна

НОМИНАЦИЯ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»

– Специальный диплом – Цветков Александр Павлович

– Диплом I степени – Каплин Александр Юрьевич

– Диплом II степени – Кутепов Михаил Анатольевич

– Диплом III степени – Аларичев Андрей Вениаминович

НОМИНАЦИЯ «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ»

– Специальный диплом – Демченко Людмила Агеевна

– Диплом I степени – Калугина Надежда Валентиновна

– Диплом II степени – Чернова Любовь Алексеевна

НОМИНАЦИЯ «БЕРЕСТОПЛЕТЕНИЕ»

– Специальный диплом – Чингаева Ольга Александровна

– Специальный диплом – Калинникова Елена Алексеевна

– Специальный диплом – Зеленина Нина Изосимовна

– Диплом I степени – Кашина Наталия Викторовна

– Диплом II степени – Митина Вера Васильевна

– Диплом III степени – Чекавинская Надежда Анатольевна

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ ИГРОВАЯ КУКЛА»

– Специальный диплом – Прохорова Анна Алексеевна, Ких Татьяна Валентиновна, Людвиг Ирина Леонидовна, Никитина Татьяна Александровна

– Диплом I степени – Соболева Надежда Владимировна

– Диплом II степени – Сысоева Елена Сергеевна

– Диплом III степени – Белозёрова Анна Николаевна, Вересова Жанна Александровна

НОМИНАЦИЯ «КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ»

– Специальный диплом – Вересова Наталья Павловна, Алфертьева Анна Александровна, Гаврилова Ольга Юрьевна, Колосова Александра Николаевна

– Диплом I степени – Кириллова Оксана Феликсовна

– Диплом II степени – Медкова Мария Чеславовна

– Диплом III степени – Крюкова Наталья Фёдоровна

– ДИПЛОМ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ – Блохина Татьяна Константиновна, Наволоцкая Галина Николаевна

– ДИПЛОМ УЧАСТНИКА КОНКУРСА – Лубнина Наталия Ивановна

