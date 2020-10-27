В Череповце ВАЗ угнали вместе с уснувшим в нем хозяином

В Череповце ВАЗ угнали вместе с задремавшим в нем хозяином. Когда мужчина проснулся и заметил в салоне посторонних, ему пригрозили расправой.

В полицию обратился 25-летний житель Череповца. Молодой человек рассказал, что отдыхал ночью в одном из питейных заведений, а потом направился к своей машине, чтобы в ней переночевать. Он завел машину, включил "аварийку" и забрался на заднее сиденье, где задремал.

— В момент пробуждения череповчанин понял, что транспортное средство движется, когда он осознал, что в машине двое незнакомых ему мужчин, то начал возмущаться. Злоумышленники пригрозили расправой владельцу имущества, быстро сообразив, мужчина выпрыгнул из движущегося авто, после этого обратился в отдел полиции, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские поняли, что ВАЗ находится уже за пределами города, ориентировку с приметами угнанного авто отправили в районы. Личность одного из подозреваемых удалось установить с помощью записи с камер наружного видеонаблюдения. Им оказался 58-летний череповчанин, его задержали в одном из домов на дачном причале.

— Одновременно на территории Белозерского района сотрудниками МО ОМВД России «Белозерский» по ориентировке был задержан угнанный автомобиль. Водитель 39-летний житель с. Зубово Белозерского района, пояснил, что «одолжил» машину, т. к. ему необходимо было добраться до дома. По словам задержанного, в момент угона за рулем находился его подельник. Череповчанин доехал до нужного адреса и передал управление своему другу, который в свою очередь направился в Белозерск, — говорится в сообщении пресс-службы.

Оба фигуранта были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По факту совершенного угона группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.