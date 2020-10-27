Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию

27.10.2020 [Спорт]

Анастасия Маркова одержала победу на Чемпионате России по плаванию, который в эти дни проходит в Казани.

На дистанции 200 метров баттерфляем 15-летная вологжанка показала результат 2:10.87, опередив свою ближайшую конкурентку более чем на секунду.

В соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта (FINA) чемпионат России по плаванию является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Соревнования продлятся до 30 октября, а сама Анастасия Маркова выйдет в бассейн два раза, на дистанции 100 и 50 метров баттерфляем.

Тэги: плавание

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