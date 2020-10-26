Полицейские задержали вологжанина, сливавшего бензин из чужой машины

В Вологде полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже бензина.

«Около часа ночи наряд ГИБДД, двигаясь по улице Судоремонтная у дома № 26, обратили внимание на молодого человека, стоящего у автомобиля ВАЗ-2015 со шлангом в руке. Увидев служебный автомобиль, он залез под стоявшую рядом автомобиль Газель», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.