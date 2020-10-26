Вологжанка перевела мошенникам более 4,5 млн рублей, желая заработать на биржевых торгах

В Вологде 45-летняя местная жительница заявила полицейским, что стала жертвой мошенников. Он рассказала, что в августе 2020 года ей позвонил неизвестный, и убедил её установить приложение для игры на онлайн-бирже.

«В течение месяца вологжанка переводила денежные средства на несколько банковских счетов. В общей сложности она перевела 4 миллиона 787 тысяч рублей, из которых практически 3 миллиона – это кредитные деньги», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали пять заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 4 917 000 рублей.