Верещагинские дни проходят в Череповце 26 и 27 октября

Уже ставшие традиционными для Череповца Верещагинские дни проходят 26 и 27 октября в канун Дня города. Серия культурно-просветительских мероприятий посвящена братьям Верещагиным: основоположнику промышленного молочного производства в России и автору технологии производства «Вологодского масла» – Николаю Васильевичу Верещагину, знаменитому художнику-баталисту Василию Васильевичу Верещагину и этнографу – Александру Васильевичу Верещагину.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Василия Верещагина прошла в Череповце утром 26 октября.

В полдень в Череповецком государственном университете начала работу Всероссийская научная конференция «Братья Верещагины: искусство и общество». Трансляцию можно посмотреть на youtube-канале университета.

Также с 26 октября в Мемориальном доме-музее Верещагиных открывается выставка «А.В. Верещагин. Воин. Писатель. Коллекционер», посвященная 170-летию со дня рождения еще одного достойного представителя семьи Верещагиных – Александра Васильевича.

– Жизнь Александра Верещагина не менее интересна, чем судьбы его знаменитых братьев, – говорится на странице Череповецкого музейного объединения. – Он участвовал в русско-турецкой войне, имел литературный талант, замеченный даже Львом Толстым, а еще был незаурядным этнографом-любителем, знатоком Востока. Выставка объединит десятки предметов из фондов музейного объединения и расскажет о жизни Александра Васильевича и его увлечении этнографией.

27 октября в онлайн-формате пройдут Малые Верещагинские чтения. Видеодоклады участников можно будет посмотреть на странице Череповецкого музейного объединения в социальной сети.

Помимо этого, с начала октября в Череповце работает выставка копий полотен Василия Верещагина. Это копии таких известных работ как «Апофеоз войны», «Смертельно раненый», «Торжествуют» и других. Их передала дому-музею Верещагиных Государственная Третьяковская галерея. Выставка работает в Центральной городской библиотеке по адресу: бульвар Доменщиков, 32. Вход на выставку свободный.

