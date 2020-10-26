93 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

26.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции, 27 человек выздоровели. Такие данные 26 октября приводит региональный оперштаб.

39 человек заболели в Череповце, 28 в Вологде, 11 в Череповецком районе, шесть в Сокольском, пять в Харовском, три в Усть-Кубинском, один в Вожегодском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 533 пациентам. Большая часть из них — 4 723 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.

Учитывая выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в Вологодской области болеют 1 749 человек. 

Тэги: коронавирус

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