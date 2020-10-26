Прокуратура через суд приостановила работу ТЦ «Ангажемент» в Череповце

26.10.2020 [Общество]

Из-за нарушений законодательства о пожарной безопасности прокуратура через суд приостановила деятельность торгового центра «Ангажемент» в Череповце. До полного устранения нарушений владеющий зданием бизнесмен не имеет права его эксплуатировать.

Нарушения были обнаружены специалистами прокуратуры и представителями МЧС в ходе проверки, которая была проведена в здании на улице Ленина, 68 в мае 2019 года. 

— По результатам проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем в конце мая 2019 года первым заместителем прокурора города индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, постановлением ОНД и ПР по г. Череповцу по факту нарушения пожарной безопасности указанный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В 2020 году проверку провели повторно, и выяснилось, что нарушения так и не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности ТЦ.

Решением Череповецкого городского суда от 22 октября это требование было удовлетворено. 

 

Тэги: ТЦ, пожарная безопасность

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