Череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 2:1

26.10.2020 [Спорт]

Черепоовецкая «Северсталь» одержала победу над минским «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось вничью, 1:1. Команды долго не могли поразить ворота друг-друга, только в третьем периоде на гол Шона Лалонда минчане ответили шайбой Егора Шарангович, на последней минуте основного времени матча заменив вратаря шестым полевым. А победу «Северстали» принес Владислав Провольнев, забросив шайбу в середине овертайма - 2:1.

«К сожалению, не получилось выиграть в основное время. Но, главное, заработали два очка. Почему не удаётся доводить игры до побед в основное время? Стараемся выкладываться в каждой игре, где-то чуть-чуть не хватает, не получается. Будем работать на тренировках над большинством, которое у нас не очень хорошо получается. «Динамо» - хороший соперник, габаритные ребята. Самое главное, выполнили тренерское задание – сыграть поактивнее. Какие у наших тренеров требования к защитникам по игре в атаке? Они просты – доводить шайбу до ворот, меньше передач на синей линии и больше бросков по воротам», - сказал автор победной шайбы, защитник череповчан Владислав Провольнев.

«Северсталь» набирает 21 очко, и по крайней мере до вечера размещается на шестой строчке Западной конференции КХЛ. Но уже сегодня вечером их может с этого места сместить московское «Динамо», в случае победы над «Витязем». «Северсталь» следующий матч проведет завтра, в Москве, против «Спартака».

Тэги: хоккей

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