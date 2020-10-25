91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 91 новый случаей коронавирусной инфекции, пять человек выздоровели. Такие данные 25 октября приводит региональный оперштаб.

29 человек заболели в Вологде, 25 в Череповце, восемь в Великоустюгском районе, семь в Тотемском районе, пять в Череповецком, пять в Никольском, четыре в Кирилловском, три в Белозерском, по одному в Вашкинском, Нюксенском, Тарногском, Бабушкинском, Вытегорском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 440 пациентам. Большая часть из них — 4 696 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.

Учитывая выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в Вологодской области болеют 1683 человек.