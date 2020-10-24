В Кадуе осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу

В Кадуе суд огласил приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм сожительнице.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире дома на улице Энтузиастов в посёлке Кадуй в начале июля 2020 года. В ходе ссоры во время застолья подсудимый избил сожительницу, отчего она скончалась на месте происшествия.

«Подсудимый вину признал. Пояснил, что у него взрывной характер, а потерпевшая не из робких девушек. На бытовой почве он подрался с ней, нанес несколько ударов руками и ногами по телу. Убивать не хотел. Если был бы трезвый, то ничего бы не произошло», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.