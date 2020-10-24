95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

24.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 95 новых случаев коронавирусной инфекции, 63 человека выздоровели. Такие данные 24 октября приводит региональный оперштаб.

52 человека заболели в Вологде, 19 в Череповце, шесть в Череповецком районе, по три в Великоустюгском и Никольском, по два в Вологодском, Грязовецком, Харовском, Чагодощенском, по одному в Верховажском, Вытегорском, Сокольском, Тарногском районах. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 349 пациентам. Большая часть из них — 4 691 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.

Учитывая выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в Вологодской области болеют 1597 человек. 

Тэги: коронавирус

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