Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе

"Митсубиси" и грузовик столкнулись вечером 23 октября в Череповецком районе. ДТП произошло на 181 километре автодороги Вологда-Новая Ладога

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, "Мицубиси Лансер" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво".

- После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, в Мицубиси погибли водитель и пассажирка, - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.