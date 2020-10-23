Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе

23.10.2020 [Происшествия]

"Митсубиси" и грузовик столкнулись вечером 23 октября в Череповецком районе. ДТП произошло на 181 километре автодороги Вологда-Новая Ладога

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, "Мицубиси Лансер" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво".

- После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, в Мицубиси погибли водитель и пассажирка, - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
За сутки 89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
В Череповце зарегистрированный как ИП подросток обманул сервис такси на 5 млн. рублей
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
23.10.2020 [Происшествия]

На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей

4231
0
23.10.2020 [Общество]

Кассационный суд вновь отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки

1109
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
В Череповце двое подростков украли гаджетов на полмиллиона рублей
Дом Засецких в Вологде после реставрации перекрасят в цвет охры
Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
852 рециркулятора дополнительно закупят в школы и детсады Вологды
Вологжанин, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки сумку и пакет с продуктами
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

1336
0
23.10.2020 [БлогоVO]

Для них это не Вечный огонь памяти павших за ИХ светлое будущее, а обычный костёр

179
0
23.10.2020 [Обзор Прессы]

Из дома сразу везут на кладбище

514
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика