В Череповце двое подростков украли гаджетов на полмиллиона рублей

23.10.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу техники из торгового центра. Ночью из одного из торговых островков было похищено 14 телефонов, смарт-часы и планшет. Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей. 

Личности подозреваемых удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленниками оказались 16-летний и 17-летний череповчане. Украденная техника нашлась в рюкзаке одного из них. 

«Правоохранители выяснили, что череповчане пришли в торговый центр якобы на последний сеанс в кинотеатр, однако фильм они пропустили. Вместо этого приятели проникли в один из торговых островков и похитили оттуда мобильную электронику. Чтобы добыча влезла в рюкзак и не привлекала внимания, злоумышленники вытащили телефоны из коробок. Продать похищенные смартфоны они не успели», - сообщает пресс-служба управления УМВД РФ по Вологодской области 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Украденное вернули законному владельцу.

Тэги: коронавирус

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