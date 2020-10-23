В Череповце двое подростков украли гаджетов на полмиллиона рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу техники из торгового центра. Ночью из одного из торговых островков было похищено 14 телефонов, смарт-часы и планшет. Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.

Личности подозреваемых удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленниками оказались 16-летний и 17-летний череповчане. Украденная техника нашлась в рюкзаке одного из них.

«Правоохранители выяснили, что череповчане пришли в торговый центр якобы на последний сеанс в кинотеатр, однако фильм они пропустили. Вместо этого приятели проникли в один из торговых островков и похитили оттуда мобильную электронику. Чтобы добыча влезла в рюкзак и не привлекала внимания, злоумышленники вытащили телефоны из коробок. Продать похищенные смартфоны они не успели», - сообщает пресс-служба управления УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Украденное вернули законному владельцу.