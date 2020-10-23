Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Две золотых медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля».

Череповчанка финишировала первой на дистанциях 3000 и 1500 метров, показав результаты 4:08,85 и 1:58,51 соответственно.

А вот вологжане Егор Коряковский и Николай Трусов стали обладателями «золота». Ребята выступают в параллельном зачете за Вологодскую область и Москву, и стали победителями Командного спринта в составе сборной Москвы, вместе с Павлом Тараном.

Череповчанин Артём Арефьев занял третье место на спринтерской дистанции 500 метров, показав результат 35,16 секунды.