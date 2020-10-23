852 рециркулятора дополнительно закупят в школы и детсады Вологды

23.10.2020 [Общество]

В Вологде депутаты предусмотрели в бюджете города на этот год средства на закупку дополнительных рециркуляторов в школы и детсады. 

— Перераспределили средства, полученные с экономии контрактов и выделенные из регионального бюджета. Почти 10,5 миллионов рублей мы направляем на закупку рециркуляторов в школы и детские сады Вологды. Важно защитить здоровье наших детей в столь непростой эпидемиологической ситуации и в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, — написал на своей странице в соцсети глава Вологды Юрий Сапожников.

Всего запланирована покупка 852 приборов для очистки и обеззараживания воздуха. Они снижают риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, и, соответственно, снижают уровень заболеваемости.

Тэги: коронавирус, автошколы

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