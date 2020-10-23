Вологжанин, угрожая ножом, отобрал у пенсионерки сумку и пакет с продуктами

В Вологде полицейские задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 62-летнюю пенсионерку.

Потерпевшая рассказала, что в подъезде на неё напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал у неё сумку, в которой лежал кошелёк с 15 тысячами рублей, и пакет с продуктами. Подозреваемым в разбое оказался ранее судимый вологжанин. Его задержали.

«Во время беседы с оперативниками задержанный рассказал, что пенсионерку заметил еще в магазине, когда та расплачивалась на кассе. Проследовав за женщиной, он зашел в подъезд и под угрозой ножа ограбил ее. Злоумышленник признался, что забрал из кошелька только денежные средства, а все остальное выкинул. В соседнем дворе сотрудники полиции нашли сумку с документами, сотовым телефоном и ключами. Имущество будет возвращено законной владелице», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.