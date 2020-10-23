В Тарногу купили автобус для подвоза учеников из сгоревшей в Шебеньском Погосте школы

23.10.2020 [Общество]

Тарногская школа получила новый автобус. На нем будут возить в райцентр на занятия учеников сгоревшей в селе Шебеньский Погост.

— После пожара в Шебеньгской школе осуществляется подвоз учеников в Тарногу. Но автобус, который был ранее, почти выработал свой ресурс, требует большого ремонта, — рассказал руководитель администрации Тарногского района Сергей Гусев. — Главой региона было принято решение о выделении средств на приобретение нового автобуса в Тарногскую школу для подвоза школьников. То, что программа губернатора «Школьный автобус» действует, огромный плюс для всех жителей региона.

Автобус оборудован тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. В нем имеются огнетушители, аптечки, полки для размещения ручной клади, установлены дополнительные выдвижные подножки, блокировка движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода. 

Ранее NewsVo сообщал, что сигнал о возгорании в школе в селе Шебеньгский Погост поступил около трех часов утра 15 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения школьная столовая уже горела открытым пламенем. В 04.18 пожару присвоен второй номер сложности — огонь перешел на основное здание школы. К пяти часам утра возгорание удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, ликвидировать пожар удалось только к 10 часам утра. Строение 1968 года постройки полностью уничтожено огнем. По предварительным данным, здание загорелось из-за удара молнии. 

Тэги: автобус, школы

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