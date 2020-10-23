В Вологде трёх подростков сняли с крыши Дома культуры железнодорожников

23.10.2020 [Общество]

В Вологде задержали трёх подростков, которые лазили по крыше и разбили окно на чердаке неэксплуатируемого Дома культуры железнодорожников на улице Ветошкина. Сторож услышал шум и вызвал росгвардейцев.

«Сотрудники Росгвардии объяснили ребятам всю опасность затеи нахождения в такую погоду на крыше без страховки, а также незаконность их действий. Юные вологжане не смогли сказать, зачем они забрались на крышу реставрируемого здания и разбили окно», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Детей передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ДКЖ на Ветошкина был построен в 1927 году. Это первое здание Вологды, изначально спроектированное как объект культурно-массового отдыха трудящихся. В 2008 году архитектор Антон Порозов писал, что эскизный проект реконструкции здания разработан архитектурно-реставрационной мастерской В. И. Киселева (С.-Петербург). Власти неоднократно заявляли, что привлекут на реставрацию здания федеральные деньги. 

Тэги: ДКЖ

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