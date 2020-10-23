Передвижной технопарк «Кванториум» до конца года посетит западные районы Вологодской области

23.10.2020 [Общество]
Передвижной технопарк «Кванториум» до конца года посетит западные районы Вологодской области

Мобильная научная площадка для детей появилась в Вологодской области. Передвижной технопарк «Кванториум» создали в Череповца в рамках нацпроекта «Образование», при поддержке «Северстали». 

— Виртуальная и дополненная реальность, информационные и геоинформационные технологии, аэротехнологии, хайтек, промышленные робототехника и дизайн. Для обучения по этим программам в мобильном кванториуме есть все: шлемы виртуальной реальности, очки дополненной реальности, планшеты, квадрокоптеры, фотоаппараты, образовательные робототехнические конструкторы, ноутбуки, 3D-принтеры, лазерный гравер и фрезерный станок, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Автомобиль с современным оборудованием до конца года посетит Бабаевский, Чагодощенский, Устюженский, Кадуйский, Череповецкий и Вытегорский районы. С помощью нового формата внешкольной работы подростки смогут осваивать перспективные универсальные и инженерные навыки. Количество учащихся ограниченно только числом свободных мест, никаких требований к детям не предъявляется. Самое важное — желание ребенка получить новые знания и раскрыть свой талант.

Власти предполагают, что ежегодно на площадке мобильного технопарка будут обучаться более 1200 старшеклассников. Они смогут сделать свои первые шаги в проектной деятельности, заниматься по программам предметной области «Технология» и получить дополнительное образование по инновационным программам.

Базироваться мобильный технопарк будет в череповецком кванториуме. Во время работы монтируемое оборудование будет устанавливаться в школе. Занятия на немонтируемом оборудовании пройдут прямо в автомобиле. 

Тэги: кванториум, дополнительное образование
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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