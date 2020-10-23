Салонные игры и развлечения XIX века ждут посетителей усадьбы Брянчаниновых 24 октября

23.10.2020 [Культура]

Культурно-просветительская программа «Усадьбы русской мир прекрасный пройдёт в усадьбе Брянчаниновых в ближайшую субботу, 24 октября.

– В рамках программы гостей ожидает экскурсия по усадебному дому, салонные игры и развлечения ХIХ века. Участники познакомятся с тайными языками, бальным этикетом и разучат популярный в прошлом столетии танец, – говорится в анонсе мероприятия.

Также сейчас в усадьбе проходят выставки картин – «Прощание с эпохой» Михаила Копьёва и «Серебряный век» из фондов Вологодской картинной галереи.

Начало программы 24 октября в 12:00 в усадьбе Брянчаниновых. Напомним, что усадьба находится в селе Покровское, в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 нужно повернуть направо и проехать 7 километров по дороге до усадебного комплекса. 

Стоимость билета – 280 рублей.

Количество участников ограничено. Предварительная запись по телефонам: 8 921-601-79-17, 8 921-601-79-25.

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