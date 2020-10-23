Трое подростков пострадали в ДТП с пьяным водителем в Грязовецком районе

23.10.2020 [Происшествия]

На дороге Грязовец-Юдино пьяный водитель опрокинул машину в кювет. В ДТП пострадали три подростка, ехавшие в авто.

По данным пресс-службы областного УМВД, инцидент произошел на 6 километре дороги 22 октября около 21.30. Пьяный 28-летний житель Грязовца сел за руль "Фольксвагена", не справился с управлением авто, съехал в кювет, иномарка опрокинулась. В результате травмы получили 15-летний пассажир "Фольксвагена", а также 14-летняя и 17-летняя девушки, также ехавшие в этой машине. Они были доставлены в больницу. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, пьяный водитель

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