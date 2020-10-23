Вместо каждого вырубленного дерева в Вологде будут высаживать минимум два

22 октября на сессии гордумы Вологды депутаты внесли поправки в действующие правила благоустройства. Одно из изменений касается вопросов озеленения областной столицы в случае повреждения или вырубки деревьев.

«В Вологде строится много новых зданий, ремонтируются дороги, делаются парковки, и часть деревьев попадает под снос. Мы считаем, что просто восстановить эти насаждения недостаточно. Поэтому в соответствии с принятым сегодня решением удваиваем нормы высадки и по численности растений, и по площади: если срубил одно дерево, то должен высадить минимум два, причем это должны быть не саженцы, а более взрослые, сформировавшиеся растения. Наша задача не просто сохранить зеленые насаждения, а увеличить их количество. Это вопрос не просто красоты и привлекательности города, но и экологии», — цитирует пресс-служба городской администрации слова Сергей Воропанов.

Обязательство высадить деревья компания или физлицо будет получать вместе с порубочным билетом. В администрации отмечают, что высадка может производиться как на той территории, где вырубили, так и на другом участке, находящемся в собственности у города, либо в неразграниченной государственной собственности.

Кроме того, внесенными изменениями подрядчиков обязали содержать в надлежащем состоянии междомовые и внутриквартальные проезды рядом со стройплощадками, которыми пользуется тяжелая строительная техника.