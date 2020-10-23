Крупный реставрационный центр создают в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

Крупный реставрационный центр создаётся на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Мастерские и новые экспозиционные пространства разместились в восстановленных башнях крепости 17-го века. Об этом рассказывает репортаж корреспондента ВГТРК Александры Антушевич, вышедший в эфир телеканала «Культура» 22 октября.

– Кирилло-Белозерский музей-заповедник переживает беспрецедентную в своей историю реставрацию. Пять башен - памятников 17-го столетия, участок крепостной стены – так называемый «Тюремный двор», протяженностью более ста двадцати метров – работы по восстановлению уникальных крепостных укреплений проводятся при поддержке Министерства культуры. Благодаря преобразованиям музей получает дополнительно четыре тысячи квадратных метров площади, где размещает открытые фондохранилища, выставки, кафе и реставрационные мастерские, – говорится в репортаже.

По словам Светланы Смирновой, директора музея-заповедника, посетителей допустят в реставрационные мастерские, но не индивидуально, а в составе специализированных групп.

Новую мастерскую открыли на нижнем ярусе обновленной Вологодской башни. Еще пять лет назад вход для посетителей в эту башню был закрыт. А сейчас она превратилась в экспозиционное пространство, где можно увидеть коллекцию икон периода с 16-го по начало 20-го веков.

В отреставрированной Белозерской башне планируют разместить лабораторию, а на верхних ярусах откроют для посетителей фондохранилище предметов из дерева.

Также в планах музея – восстановление крепостных сооружений 16-го века.

