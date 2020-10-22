Пьяный сокольчанин за рулём автомобиля врезался в торговый павильон

22.10.2020 [Происшествия]

В Соколе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Ночью наряд вневедомственной охраны заметил автомобиль «ВАЗ-2114», который переехал через тротуар и врезался в витрину торгового павильона. Находившемуся за рулём 23-летнему мужчине не понадобилась медицинская помощь.

«Молодой человек не стал пояснять, что произошло во время движения его машины. В ходе разговора росгвардейцы обратили внимание, что от сокольчанина исходит резкий запах алкоголя, его речь несвязная, а движения хаотичные», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Нарушителя передали прибывшим на место полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: Росгвардия

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