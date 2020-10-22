Экскурсия «Гайдар, шкрабы и Дальтон-план в Вологде» состоится 24 октября

На экскурсию «Гайдар, шкрабы и Дальтон-план в Вологде» приглашает Альбина Сберегаева 24 октября.

– 1929 год в жизни Вологды. Гайдар пишет фельетон. Шкабы бесчинствуют. Подростки в знак протеста едят морковь и читают «как изготовить висящую каплю из стекловидного глаза быка». Удивительное время. Будет полное в него погружение, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало экскурсии 24 октября в 12:00 у входа в парк ВРЗ. Общая продолжительность: 1 час 10 минут. Стоимость 300 рублей с человека. Дети и подростки могут участвовать бесплатно. Без предоплаты.

Предварительная запись через личные сообщения на страничке экскурсовода в социальной сети.

Организатор убедительно просит одеваться по погоде.

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