Экранизации произведений Василия Белова обсудят на встрече Клуба любителей кино в Вологде

Тема встречи Клуба любителей кино «Киномагия» – «Писатель Василий Белов в документальном кино, и экранизации его произведений». Встреча пройдёт 24 октября в Мемориальной мастерской художника Пантелеева.

– Для участников будут предложены фрагменты документальных фильмов, а также игровых фильмов «Плотницкие рассказы», «Африканыч», «Целуются зори», «Красный обоз», «По 206-й», «Все впереди», – говорится в анонсе мероприятия. – Особенно полюбилась вологжанам картина «Целуются зори» режиссера Сергея Никоненко. Сам Василий Иванович был автором сценария фильма, снятого по его одноименной повести. Кинолента получилась светлой, доброй, вызывающей ностальгическое чувство по Вологде конца 1970-х годов.

Проведёт дискуссию ведущий киновед, научный сотрудник Вологодской картинной галереи – Татьяна Николаевна Канунова.

Начало встречи 24 октября в 14:00 в мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР Александра Пантелеева по адресу: Вологда, Козлёнская, 4.

Вход на мероприятие в мастерскую по билетам.

