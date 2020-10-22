Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе

22.10.2020 [Происшествия]
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе

ДТП с тремя автомобилями произошло на 41 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск в Вологодском районе 22 октября около 10.40 утра.

По предварительной данным пресс-службы областного УМВД, водитель «ГАЗа», двигаясь со стороны Вологды в сторону Виктово, не предоставил преимущество и совершил столкновение с встречной «Ладой Гранта». От удара «Ладу» отбросило на грузовик «Хово».

— В результате ДТП пассажирка Лады — женщина 1986 г. р. от полученных травм скончалась на месте; водитель Лады 1987 г. р. и его пассажир — мальчик 2015 г. р., который находился в детском удерживающем устройстве, в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Аварийно-спасательная служба Вологодской области в своей группе в соцсети сообщает, что извлекать пострадавших из развороченной "Лады" пришлось с помощью специального гидравлического инструмента.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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